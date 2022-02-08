Пушилин заявил, что жителям ОРДО стоит готовиться к любому сценарию

В ОРДО местным сказали готовиться к различным сценариям решения ситуации на Донбассе. Соответствующее заявление сделал так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин.

Он заявил, что со стороны ВСУ видно много движения, которое не связано с прямыми боевыми действиями сейчас, а происходит концентрация личного состава. Якобы на Донбассе заходят новые подразделения, а старые не выходят, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он заявил, что в связи с такими «данными» местным жителям нужно быть готовыми к любому развитию событий на Донбассе.

«Мы, с одной стороны, должны быть готовы к войне. С другой стороны, если мы просто будем ждать и концентрироваться только на войне, то экономика у нас пойдет на спад. Мы вот только сейчас добились улучшения экономической ситуации, запустили программы социально-экономического развития, которые важны для всего Донбасса, для наших семей», — заявил Пушилин.

Напомним, что Пушилин «проинспектировал» членов НВФ на «передовой».