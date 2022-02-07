В ОРЛО пропали гуманитарные автобусы из РФ: их просто нет

В ОРЛО местные жители заметили, что на маршрутах нет автобусов, которые в прошлом году передали «республике» из Российской Федерации.

Так в апреле прошлого года из Санкт-Петербурга в ОРДО были доставлены 7 пассажирских городских автобусов с гармошкой. Это событие освещалось как огромное достижение и «благость для местных жителей». Однако реальность, как всегда оказалась другой, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В итоге на маршруты вышло всего два автобуса с гармошкой, ездили они полупустыми и все время дымили. На данный момент все семь машин гниют в депо «Алчевскпастранса».

«Пока что их не разобрали на запчасти и не сдали на металлолом. Но именно такая судьба их ждет, ведь на маршруты они уже точно не выйдут», — отмечает источник.

Источник добавляет, что свою роль сыграло то, что невыгодно пускать на маршруты старые автобусы, которые употребляют большое количество топлива и при это ездят полупустыми. Также они все время ломаются.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО настоящая паника, местным жителям массово раздают повестки в «военкомат».