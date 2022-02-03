Что делать в случае нападения России – военный дал советы обычным украинцам
Угроза со стороны РФ сохраняется.
В связи с возможной агрессией со стороны Российской Федерации все больше украинцев задаются вопросом о том, как действовать если нападение все-таки произойдет.
Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, как действовать обычным украинцам. Он заявил, что необходимо обязательно иметь собранный тревожный рюкзак и понимать, в каком направлении надо двигаться. Эксперт отметил, что есть два варианта после сообщений СМИ: или немедленно уезжать на автомобиле или же уходить пешком в юго-западном направлении Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.
Он заявил, что в тревожном рюкзаке должны быть дополнительная теплая одежда или летняя, медикаменты – сердечные препараты, от головы, желудка и прочее.
«Точка невозврата – как только вы получаете информацию. На самом деле лучше слушать радио, которое будет извещать обо всем. Если там скажут, что нужно уезжать – нельзя оставаться в городах», – отметил эксперт.
Также он отмечает, что нужно взять собой документы, медикаменты, еду.
Ранее американский военный эксперт назвал предполагаемую дату наступления России на Украину.