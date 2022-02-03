Что делать в случае нападения России – военный дал советы обычным украинцам

В связи с возможной агрессией со стороны Российской Федерации все больше украинцев задаются вопросом о том, как действовать если нападение все-таки произойдет.

Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, как действовать обычным украинцам. Он заявил, что необходимо обязательно иметь собранный тревожный рюкзак и понимать, в каком направлении надо двигаться. Эксперт отметил, что есть два варианта после сообщений СМИ: или немедленно уезжать на автомобиле или же уходить пешком в юго-западном направлении Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Он заявил, что в тревожном рюкзаке должны быть дополнительная теплая одежда или летняя, медикаменты – сердечные препараты, от головы, желудка и прочее.

«Точка невозврата – как только вы получаете информацию. На самом деле лучше слушать радио, которое будет извещать обо всем. Если там скажут, что нужно уезжать – нельзя оставаться в городах», – отметил эксперт.

Также он отмечает, что нужно взять собой документы, медикаменты, еду.

Ранее американский военный эксперт назвал предполагаемую дату наступления России на Украину.