Общество

Что делать в случае нападения России – военный дал советы обычным украинцам

Угроза со стороны РФ сохраняется.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 февраля, 2022
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В связи с возможной агрессией со стороны Российской Федерации все больше украинцев задаются вопросом о том, как действовать если нападение все-таки произойдет.

Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, как действовать обычным украинцам. Он заявил, что необходимо обязательно иметь собранный тревожный рюкзак и понимать, в каком направлении надо двигаться. Эксперт отметил, что есть два варианта после сообщений СМИ:  или немедленно уезжать на автомобиле или же уходить пешком в юго-западном направлении Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Он заявил, что в тревожном рюкзаке должны быть дополнительная теплая одежда или летняя, медикаменты – сердечные препараты, от головы, желудка и прочее.

«Точка невозврата – как только вы получаете информацию. На самом деле лучше слушать радио, которое будет извещать обо всем. Если там скажут, что нужно уезжать – нельзя оставаться в городах», – отметил эксперт.

Также он отмечает, что нужно взять собой документы, медикаменты, еду.

Ранее американский военный эксперт назвал предполагаемую дату наступления России на Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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