Еще часть школ в ОРЛО переводят на дистанционное обучение: представлен список

В ОРЛО еще несколько школ отправили на дистанционное обучение. Это происходит из-за большого количества новых случаев заболеваний.

Так в неподконтрольном Украине Луганске еще 24 школы с сегодняшнего дня, первого февраля перейдут на дистанционный формат обучения. Такую информацию подтвердили подконтрольные ОРДО паблики, пишет Первая Лента.

Был опубликован список школ, которые также уходят на удаленку. В этот список вошли: специализированная школа № 1 имени профессора Льва Лоповка, средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 2, Луганское учебно-воспитательное объединение (ЛУВО) «Спортивная академия «Заря», ЛУВО «Барвинок», СОШ № 11, № 12 имени Николая Галицкого, № 13 имени Александра Молодчего, № 18, № 19, № 20 имени Андрея Демехина, № 28, гимназия № 30 имени Надежды Фесенко, СОШ № 37 имени Андрея Линева, № 38 имени Климента Ворошилова, № 41, Луганский учебно-воспитательный комплекс (ЛУВК) «Интеллект», ЛУВО «Восток», СОШ № 49 имени Юрия Гагарина, ЛУВК № 50 имени Александра Федорчука, СОШ № 53, ЛУВО «Академия детства», гимназия № 60 имени 200-летия Луганска, СОШ № 67 имени Владимира Тернового, а также учебно-реабилитационный центр № 29.

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