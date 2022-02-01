В «ДНР» приняли новое решение по поводу действия «комендантского часа»

В «ДНР», походу, все-таки вспомнили о том, что действие «распоряжения» о комендантском часе в «республике» заканчивается. Предыдущий «документ» действовал до первого февраля.

Ранее мы сообщали, что «власти» как-то неожиданно забыли об этом распоряжении и никто даже не вспомнил о том, что оно заканчивается в первый день последнего месяца зимы, пишет Первая Лента.

«За праздники, даже несмотря на угрозу войны, все ж расслабились донельзя, в том числе и в вопросе соблюдения комендантского часа и мы, на всякий случай, решили напомнить, что действующее Распоряжение «О временном приостановлении режима комендантского часа» действует только до 1 февраля», — писал один из пабликов.

Однако в итоге отмена «комендантского часа» по выходным дням продлена до 31 декабря 2022 года. Соответствующий «указ» подписал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

Таким образом, комендантский час будет действовать с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года; с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов понедельника в период с 1 июня 2022 года до 1 октября 2022 года и с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Ранее в «ДНР» рассказали, кто в действительности примет решение по признаю «республик».