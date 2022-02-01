Политика

В «ДНР» рассказали, кто в действительности примет решение по признаю «республик»

Вся власть у Владимира Путина.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

В «ДНР» уже с нетерпением ждут, когда Российская Федерация признает «республику» «независимой». Такое заявление сделал так называемый «депутат народного совета ДНР» Владислав Бердичевский.

Интересно, что ранее местные «депутаты» и «чиновники» выступали единогласно за выступление в состав Российской Федерации, но похоже дали другую команду и теперь все хотят «независимости». В тоже время «депутат» заявил, что итоговое решение по этому вопросу примет президент России Владимир Путин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время он не знает, какое решение примут в Российской Федерации.

«Сложно сказать состоится ли признание республик на совете Госдумы РФ 14 февраля. Ведь это решение зависит только от лидера государства — Владимира Путина, который отвечает за 140 миллионов населения своей собственной страны, а значит за возможные экономические и политические последствия, которые это решение может повлечь», — заявил «депутат».

Ранее в России заявили, что все-таки признают «ЛНР» и «ДНР».

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Еще часть школ в ОРЛО переводят на дистанционное обучение: представлен список

1 час ago

Стало известно, что за взрыв напугал жителей Донецка вчера утром

21 час ago

В «ДНР» неожиданно забыли о «комендантском часе»: есть другие проблемы

1 день ago

Столтенберг признался, планирует ли НАТО отправлять военных в Украину

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button