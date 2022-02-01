В «ДНР» рассказали, кто в действительности примет решение по признаю «республик»

В «ДНР» уже с нетерпением ждут, когда Российская Федерация признает «республику» «независимой». Такое заявление сделал так называемый «депутат народного совета ДНР» Владислав Бердичевский.

Интересно, что ранее местные «депутаты» и «чиновники» выступали единогласно за выступление в состав Российской Федерации, но похоже дали другую команду и теперь все хотят «независимости». В тоже время «депутат» заявил, что итоговое решение по этому вопросу примет президент России Владимир Путин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время он не знает, какое решение примут в Российской Федерации.

«Сложно сказать состоится ли признание республик на совете Госдумы РФ 14 февраля. Ведь это решение зависит только от лидера государства — Владимира Путина, который отвечает за 140 миллионов населения своей собственной страны, а значит за возможные экономические и политические последствия, которые это решение может повлечь», — заявил «депутат».

Ранее в России заявили, что все-таки признают «ЛНР» и «ДНР».