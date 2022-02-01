В «ДНР» начали действовать новые карантинные ограничения: весь список

В «ДНР» приняли решение изменить карантинные ограничения в ОРДО. Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин внесен изменения в свой «указ» «О введении режима повышенной готовности».

Так в первую очередь стоит отметить, что сократился срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней, пишет Первая Лента.

С десятого февраля посещать учреждения культуры, спорта, досуга и предприятия общественного питания можно будет только при наличии у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Также будет запрещено проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей. Они будут возможны только при наличии соответствующего заключения «органа», осуществляющего «государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Также до 20 февраля в «ДНР» хотят обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания).

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» приняли новое решение по поводу действия «комендантского часа».