Придется экономить: в супермаркетах с сегодняшнего дня существенно подорожали пакеты

С сегодняшнего дня, первого февраля, существенно поднялись цены на пластиковые пакеты. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины еще в декабре прошлого года.

В конце декабря Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, что позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в Украине, пишет Первая Лента.

Таким образом, с сегодняшнего дня минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составляют 2,00 гривни за пакет без ручек и боковых складок; 2,50 гривни — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок и 3,00 гривни за пакет с ручками и боковыми складками.

При этом новые нормы не будут действовать на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит готовиться к повышению тарифов.