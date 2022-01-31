Стало известно, что за взрыв напугал жителей Донецка вчера утром

Вчера, 30 января, рано утром, в Донецке прогремел мощный взрыв. Местные жители испугались, так как думали, что это очередной обстрел.

Так называемый «глава администрации» неподконтрольного Донецка Алексей Кулемзин в своем Телеграм-канале сообщил, что получила повреждения Еленовская тяговая подстанция по адресу ул. Деповская, 6. Он рассказал, что было повреждено резервное оборудование, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В социальных сетях местные жители подтвердили, что слышали мощный взрыв и весьма сильно испугались.

«А я то думаю, чет так прилетало громко», — написала местная жительница.

«Трансформатор взорвался», — добавил местный житель.

«8:50—9:30, в этом промежутке. Как раз выходил дорожки почистить, плюхи нормальные были», — отметил житель города.

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