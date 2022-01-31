В «ДНР» опубликовали странную дезинформацию о ВСУ: кто-то же придумал такое

В «ДНР» продолжают публиковать фейки по поводу украинской армии. На этот раз и вовсе придумали очень странную новость.

В так называемой «народной» милиции ДНР» заявили о том, что существует большое количество украинских военнослужащих, которые в случае эскалации якобы покинут передовую. При этом там отметили, что число таких военных от 15 до 25 процентов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В «ДНР» ссылаются якобы на добытые данные от украинских психологов. Интересно, кто бы стал делиться такими данными, если бы это была правда, учитывая это такой шаг можно было бы назвать «предательством» и те, кто сейчас находится на Донбассе уже воюет с боевиками, несмотря на то, что сейчас не активная фаза войны.

«По оценкам психологов, не менее 15−25% украинских военнослужащих открыто заявляют о намерениях покинуть зону конфликта в случае обострения ситуации, в связи с неготовностью рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны», — сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что у НВФ признают, что война с Украиной не будет легкой прогулкой.