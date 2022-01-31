В «ДНР» неожиданно забыли о «комендантском часе»: есть другие проблемы

В ОРДО так называемые местные «власти» неожиданно забыли о важном моменте в жизни «республике». Речь идет о комендантском часе.

Так в «ДНР» уже завтра, первого февраля, заканчивается так называемое действующее «распоряжение» «О временном приостановлении режима комендантского часа», которое подписал так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин. Согласно нему, в выходные дни в «республике» не действует комендантский час, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«За праздники, даже несмотря на угрозу войны, все ж расслабились донельзя, в том числе и в вопросе соблюдения комендантского часа и мы, на всякий случай, решили напомнить, что действующее Распоряжение «О временном приостановлении режима комендантского часа» действует только до 1 февраля», — пишет паблик.

На данный момент точно неизвестно, может просто местные «чиновники» забыли продлить действие этого документа, а может это «распоряжение» просто не продлят и местным жителям и в выходные придется вечером быть дома.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» рассказали, кто же «все-таки» будет «спасать» Донбасс.