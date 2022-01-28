В ОРЛО часть школ отправили на дистанционную форму обучения: список

В ОРЛО ухудшается ситуация с заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом вполне возможно, что это коронавирусная инфекция, ведь массового тестирования «власти» «ЛНР» не делают.

В связи с этой ситуацией в неподконтрольном Украине Луганске восемь общеобразовательных школ с 28 января перейдут на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба так называемой «администрации» города, пишет Первая Лента.

Так называемое «управление образования ЛНР» заявляет, что именно из-за ОРВИ закрываются школы.

«В связи с ростом количества учащихся, заболевших ОРВИ, на основании рекомендаций Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с 28 января по 5 февраля (включительно) на дистанционную форму обучения переводятся следующие общеобразовательные учреждения: № 6, 8, 16, 17, 25, 36 (5−11-е классы), № 48, 57 (1−4-е классы)», — говорится в заявлении «ведомства.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО выступили с требованием к местным «властям».