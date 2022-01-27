В Днепре военный расстрелял пять человек: еще несколько человек ранены

Сегодня ночью 27января в Днепре произошел шокирующий случай. Там военнослужащий устроил стрельбу. В итоге пять человек погибло, а еще пять человек были ранены.

Отмечается, что сам инцидент произошел около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полиции сообщили о том, что что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия, пишет Первая Лента со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Подозреваемый с автоматическим оружием скрылся с места преступления. В полиции говорят, что это военнослужащий 2001 года рождения из Одесской области.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, нападающий при выдаче оружия по неустановленным причинам открыл огонь из автомата Калашникова и расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии.

«Мотивы совершенного преступления пока не известны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан. Преступник вооружен и очень опасен», — заявили в МВД.

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