В Украине новый скачок заболеваемости на ковид – приближаемся к рекорду

В Украине продолжает увеличиваться количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране зафиксировали почти 25 000 новых случаев.

На утро 26 января в Украине зафиксирован 24 321 новый случай заражения COVID-19. Это рекордный показатель с ноября прошлого года. В последние несколько дней в Украине фиксируется все больше и больше случаев заражения, пишет Первая Лента со ссылкой на данные украинского Минздрава.

За последние сутки в том числе заболело 2809 детей и 642 медработников Больше всех случаев в Ивано-Франковской области -1972, там уже действуют ограничения красной зоны. Также за минувшие сутки было госпитализировано – 3 073 человека. Был также зафиксирован 141 летальный случай, а поправилось – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестирование – 17 661 202.

Ранее мы сообщали, что еще одна область попала в «красную» зону.