Еще одна область в «красной» зоне – ситуация с пандемией ухудшается

Еще один регион Украины в ближайшее время попадает в «красную» зону. С 27 января в Ровненской области вводят максимальные ограничения.

Министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram написал о том, что ккрасный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории этого региона. Он отметил, что сегодня, 25 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет Первая Лента.

«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области», — заявил Немчинов.

Напомним, что это уже второй регион Украины, который будет в «красной» зоне. Ранее 24 января максимальные ограничения были введены в Ивано-Франковской области. Отметим, что после Рождества в Украине началась новая волна коронавируса. Максимальные показатели фиксируются в Западных областях.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения может отправить школьников на дистанционное обучение.