Удаленка в школах возвращается – дети массово болеют

В Министерстве здравоохранения рассматривают вариант отправить школьников на дистанционное обучение, как это было во время первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине.

На данный момент в Украине фиксируется рост новых случаев заражения на коронавирус. Многие связывают это с вариантом Омикрон, которые более заразен, чем предыдущие. Также этот вариант атакует и детей, хотя и преимущественно у них все болезнь проходит в легкой форме. Однако дети передают вирус взрослым и могут в итоге быть и летальные исходы. В связи с этим в Минздраве думают о новых ограничениях, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канала Легитимный.

Источник отмечает, что сейчас массово будут отправлять детей учиться на удаленку, так как ситуация действительно может выйти из-под контроля.

«Эта версия коронавируса менее заразнее (меньше процент смертей), но максимально быстро распространяется и бьет «больно» по иммунитету, ослабляя его», — отмечает паблик.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, стоит ли вакцинировать детей от ковида.