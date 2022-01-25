Комаровский рассказал, стоит ли вакцинировать детей от ковида
Специалист высказал свое мнение по этому поводу.
Штамм ковида Омикрон дети переносят весьма легко, однако постковидный синдром может стать проблемой. Такое заявление сделал Евгений Комаровский.
В эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» он заявил, что все-таки бы рекомендовал делать прививку детям от коронавируса. В Украине можно сделать прививку от ковида с 12 лет, а Европе же это делают с пяти, пишет Первая Лента.
«Я никого не агитирую «за» вакцинацию, я выражаю собственное мнение. Да, дети тоже болеют, болеют легко, но лонг-ковид у них возникает, как и у взрослых. И потом эти переболевшие дети не могут учиться нормально, не могут запомнить простое стихотворение, и у них возникают риски развития других заболеваний, того же сахарного диабета», – сказал Комаровский.
Также он добавил, что дети заражают и других людей. Комаровский отметил, что рекомендует вакцинировать детей, но каждый родитель должен принимать свое решение.
Ранее Комаровский раскрыл правду о том, действительно ли так опасен Омикрон.