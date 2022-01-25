Общество

Комаровский рассказал, стоит ли вакцинировать детей от ковида

Специалист высказал свое мнение по этому поводу.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
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Штамм ковида Омикрон дети переносят весьма легко, однако постковидный синдром может стать проблемой. Такое заявление сделал Евгений Комаровский.

В эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» он заявил, что все-таки бы рекомендовал делать прививку детям от коронавируса. В Украине можно сделать прививку от ковида с 12 лет, а Европе же это делают с пяти, пишет Первая Лента.

«Я никого не агитирую «за» вакцинацию, я выражаю собственное мнение. Да, дети тоже болеют, болеют легко, но лонг-ковид у них возникает, как и у взрослых. И потом эти переболевшие дети не могут учиться нормально, не могут запомнить простое стихотворение, и у них возникают риски развития других заболеваний, того же сахарного диабета», – сказал Комаровский.

Также он добавил, что дети заражают и других людей. Комаровский отметил, что рекомендует вакцинировать детей, но каждый родитель должен принимать свое решение.

Ранее Комаровский раскрыл правду о том, действительно ли так опасен Омикрон.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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