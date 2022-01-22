Комаровский раскрыл правду о том, действительно ли так опасен Омикрон

В Украине увеличивается количество новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию. Специалисты связывают это с новым штаммом Омикроном, который добрался и до Украины.

Известный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» рассказал, действительно ли так опасен новый штамм вируса. Он считает, что новый штамм не так опасен, как предыдущие, но не для всех. Он назвал категорию людей, для которых Омикрон особо опасен, пишет Первая Лента.

«Это люди в возрасте 65 плюс, а также те, у кого есть определенные хронические болезни и состояния, – говорит кандидат медицинских наук,- Это сахарный диабет, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия — угнетение иммунитета по той или иной причине. А также серьезные, тяжелые поражения легких, сердца и почек», — заявил врач.

Комаровский отмечает, что для таких людей Омикрон не менее опасен, чем Дельта. В связи с тем, что на Омикрон больше болеет детей, старшие люди будут также больше болеть, так как вирус передается очень быстро.

Ранее мы сообщали, что в Украине официально зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции.