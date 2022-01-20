В Украине официально новая вспышка коронавирусной инфекции

В Украине зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Об этом официально сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, 20 января, заявил о том, что вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

«В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка», — сказал он.

Ляшко добавил, что эпицентр вспышки ковида является Западная Украины.

«Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях», — сказал министр.

Напомним, что именно в этих областях было зафиксировано самое большое количество новых случаев заражения за предыдущие сутки.