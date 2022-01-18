В чем главные отличия Омикрона от Дельты: первые признаки заражения

Главными особенностями нового штамма вируса Омикрона является насморк, головные боли и усталость. При этом существенных отличий в сравнении с Дельтой не было выявлено.

Больше сего пациенты с этим штаммом наблюдают насморк (73%), головную боль (67,5%), усталость (63,5), чихание (60%) и боль в горле (59,6%). В сравнении с Дельтой ситуация практически идентичная — кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%), пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Одной из главных отличий Омикрона является то, что новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня. Также у омикрона в среднем более молодая возрастную группу – 30.8 против 38,8 у Дельты.

Также увеличивается и риск повторного заражения реинфекции. В случае с Дельтой он составлял около 2,5%, для Омикрона – более чем в 5 раз выше, 13%.

Ранее стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном.