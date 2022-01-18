Погода в Украине до конца недели: чего ожидать украинцам

Эта неделя в Украине в плане погоды будет похожа на температурные качели. На Крещение будут сильные морозы, потом немного потеплеет, а на выходных снова будет морозно.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 19 января в Украине погода станет спокойнее, ветер постепенно утихнет. Будет преимущественно без осадков, а утром даже возможны прояснения, пишет Первая Лента со ссылкой на «Обозреватель».

«В целом по Украине будем иметь -5… -10 градусов, на севере и востоке до -13 градусов. В дневные часы 0… -5 градусов. В западной и южной части Украины ночью будет -2… -7 градусов, а днем около 0. На дорогах будет сохраняться гололедица», — рассказала синоптик.

Она добавила, что с 20 января будет небольшое повышение температуры, хоть и не сильно.

На выходных столбики термометров в Украине снова начнут снижаться, однако похолодание будет «не резким, а умеренным».

«Возвращается небольшой мороз, он будет и днем, и ночью. К примеру, в Киеве ночью ожидается -3… -5 градусов, днем -1… -3 градуса», — сказала Наталья Птуха.

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