Новая волна ковида в Украине – врач рассказал, чего ожидать

Последние данные показывают о том, что в Украине начинается новая волна пандемии коронавируса. Впервые за последний месяц в Украине зафиксировано более 10 000 случаев коронавируса за сутки.

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко поделилась своим мнением по поводу этой ситуации. Она считает, что Украина в действительности в шаге от новой волны. При этом на данный момент в стране не доминирует штамм «Омикрон», а когда это произойдет, то будет действительности резкий скачок заболеваемости, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«В Украине еще не доминирует штамм «Омикрон», из-за которого болеет Европа и США. Нам тоже предстоит с ним встретиться, штамм будет распространяться и провоцировать рост заболеваемости. Кроме этого, не исключено, что будут появляться новые, более агрессивные штаммы», — заявила врач.

Она добавила также то, что большая часть украинцев все еще не вакцинирована. Она в первую очередь отметила пожилых людей, которые не спешат делать прививку, а слушают разные фейки. Хотя именно они в первой группе риска.

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