«Власти» ОРЛО снова «отличились»: местные жители шокированы новым решением

Так называемые «власти» ОРЛО умеют неприятно удивлять местных жителей. На этот раз отличились «власти» Алчевска, который временно неподконтролен Украине.

Так вчера, 11 января коммунальщики начали подготовительные работы по реконструкции разрушенных фонтанов на Советской площади перед «администрацией города. Казалось бы весьма хорошая инициатива, но как всегда есть подвох, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Так называемая «мэр» города Наталья Пяткова провела выездное совещание по этому вопросу – непосредственно на месте был рассмотрен проект по капитальному ремонту фонтанов на центральной площади, высказаны мнения и предложения. Пяткова отметила, что необходимо провести работы в соответствии с «дорожной картой», по которой будет осуществляться ремонт, и выполнить их качественно.

«А вот к качеству вопрос, так же, как и к адекватности власти, которая решила начать подобные работы в разгар зимы. Даже тем, кто не является профессиональным строителем, очевидно: стройку нужно начинать в лучшем случае весной, когда температура и атмосферные явления не помешают рабочим и не отразятся в дальнейшем на качестве сооружений. А на следующую неделю прогнозируют нешуточные морозы», — пишет паблик.

Источник пишет, что скорее всего, в город приедет какой-то важный «чиновник», поэтому взялись ремонтировать фонтан в такую погоду.

Ранее мы сообщали, что три района Донецка сегодня останутся без электричества.