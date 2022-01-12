Три района Донецка сегодня останутся без электричества: список улиц

Сегодня, 12 января, жители сразу трех районов Донецка, который временно неподконтролен Украине, останутся без электричества. В городе будут проводить ремонтные работы.

В так называемой «администрации» города сообщили, что в Буденновском районе города света не будет с 9:00 до 16:30 по улицам Ангарской, Барбюса, Веснина, Динамической, Засулич, Зерносовхозной, Ставропольской, Талалихина, Ташкентской, Тополевой, Крепильщиков, Ладыгина, Майкопской, Немировича-Данченко, Нижнеамурской, Никитина, Римского-Корсакова, Эйзенштейна, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В Петровском районе с 8:00 до 16:00 не будет электричества по улицах Бакинских Комиссаров, Гагарина, Днепровскую, Жуковского, Первомайскую, Чкалова, и переулок Красноармейский.

В Пролетарском районе с 9:00 до 16:30 света не будет по улице Липецкой, 46, а с 9:00 до 12:00 — по Воронежской, Зверькова, Коновалова, Костромской, Краеведческой, Насонова, Нижнеярской, Обухова, Песочной, Петлякова, Плещеева, Старооскольской, Холмистой и улице 9-го Января.

Ранее в «ДНР» сообщили о важном документе, который необходимо предоставить при въезде в Россию.