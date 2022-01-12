В Украине началась новая волна коронавируса: чего ожидать

В Украине начинается новая волна коронавирусной инфекции. Такую информацию после проверки динамики количества новых выявленных случаев заражение коронавирусом COVID-19 опубликовали в Национальной академии наук Украины.

Там отмечают, что по сравнению с количеством положительных тестов на коронавирус на начло декабря это число возросло почти на 40%, пишет Первая Лента со ссылкой на данные НАН.

«…Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей», – говорится в сообщении.

В Национальной академии наук Украины заявили, что на динамику развития новой волны коронавирусной инфекции также могут повлиять открытие каникул после школ и сезонность.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что новая волна пандемии ковида в стране может начаться в конце января.

На данный момент по всей Украине действие желтый уровень карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, что Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от Дельты.