Общество

В Украине началась новая волна коронавируса: чего ожидать

В НАН увидели неутешительную динамику

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
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В Украине начинается новая волна коронавирусной инфекции. Такую информацию после проверки  динамики количества новых выявленных случаев заражение коронавирусом COVID-19 опубликовали в Национальной академии наук Украины.

Там отмечают, что по сравнению с количеством положительных тестов на коронавирус на начло декабря это число возросло почти на 40%, пишет Первая Лента со ссылкой на данные НАН.

«…Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей», – говорится в сообщении.

В Национальной академии наук Украины заявили, что на динамику развития новой волны коронавирусной инфекции также могут повлиять открытие каникул после школ и сезонность.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что новая волна пандемии ковида в стране может начаться в конце января.

На данный момент по всей Украине действие желтый уровень карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, что Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от Дельты.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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