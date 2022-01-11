Общество

«Власти» «ДНР» назвали нового виновного в проблемах с вывозом мусора: уже не смешно

На этот раз винным оказался снег

Photo of Виктор Виктор Send an email 32 минуты agoОбновлено: 11 января, 2022
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В «ДНР» продолжает существовать проблема с вывозом мусора. Местные «власти» каждый раз ищут нового виновного в этой проблеме.

На этот раз виной всему назвали погодные условия. Так называемый «врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Владимир Ярошевский заявил, что сбой графика вывоза мусора в ОРДО якобы был обусловлен обильными снегопадами, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он рассказал, что якобы вывоз мусора в ОРДО проводится по графику, но с этим есть небольшие проблемы.

«С окончанием новогодних праздников и таянием снега после обильных снегопадов ситуация с вывозом твердых бытовых отходов в «республике» выходит на привычный уровень работы. Незначительный сбой графика вывоза мусора с отдельных контейнерных площадок в период новогодних праздников был обусловлен обильными снегопадами и отсутствием возможности для специализированной техники проехать к местам расположения контейнеров», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что дончане пожаловались на «праздничные цены» в ОРДО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 32 минуты agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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