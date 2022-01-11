Общество

В ОРДО мужчин предупредили о коварстве со стороны «военкоматов» «ДНР»

Мужчин отправляют на "военные сборы"

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
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В ОРДО так называемые местные «власти» устроили очередное коварство для местных жителей. Новый обман касается мужчин.

Так местные так называемые «военкоматы» «ДНР» начали массово обзванивать мужчин и вызывать на сверку данных. Как только те приходят в «военкоматы», их сразу отправляют на «военные сборы», пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что мужчины не могут отказаться от прохождения «сборов», так как им сразу могут впаять «статью» При этом не принимаются во внимание даже документы по хроническим, или острым заболеваниям, больничные карты, выписки.

«Если ты не лежишь прямо сейчас в больнице — будь добр. С трех городов нам уже сообщили с десяток человек о том, что военкоматы обзванивают (новинка) с разных номеров запасников и требуют СРОЧНО явиться якобы для сверки каких-то данных. Как мы понимаем, Феникс, купленный по паспорту, играет свою роль», — отмечает один из пабликов.

Также сообщается, что «сборы» проводятся на различных полигонах и продолжаются пять дней.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО набирают в «армию «ДНР» рекламой с военными НАТО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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