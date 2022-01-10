В ОРДО набирают в «армию «ДНР» рекламой с военными НАТО (ФОТО)

Интересная реклама появилась в «ДНР». Там начали зазывать в так называемую «армию» «ДНР». В этом нет ничего нового, но вот интересный момент в том, что на рекламе изображены не боевики на Донбассе, а военные НАТО.

Эту неразбериху заметил местный блогер с ником «donetchanyn». Он опубликовал снимки рекламы и показал оригинальное фото, пишет Первая Лента.

«А чего это для рекламы о наборе в армию ДНР, НВФ используют фото бездуховных НАТОвских военных из Норвегии? Главное поменять шевроны в фотошопе, а то что такой амуниции и вооружения в дыре нет это такое», — написал блогер.





Местные жители весьма быстро отреагировали на такую новость. Некоторые отмечают, что это было сделано специально, ведь члены НВФ непрезентабельно выглядят.

«Служба в Донецке без окопов и передовой, звучит заманчиво», — иронично пишет местный житель.

«Просто Натовская форма красивая, а российская не очень», — с улыбкой написал участник дискуссии.

«Ну видимо сами мордой не вышли», — добавил житель Донецка.

Ранее в «ДНР» заявили, что Донбасс якобы уже больше никогда не будет украинским.