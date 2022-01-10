В «ЛНР» отменили все льготы на проезд в общественном транспорте: местные жители шокированы

Накануне подорожания проезда в транспорте в «ЛНР» отменили все льготы. Ни чернобыльцы, ни другие категории теперь не могут воспользоваться правом бесплатного проезда в ОРДО.

По требованию местных перевозчиков, которые находятся в таком положении, что могут качать права, с десятого января цены на проезд поднимут до 20 рублей. Местные жители ничего не могут с этим сделать, ведь если не станет хотя бы разваливающихся ржавых маршруток, придется ходить пешком, а трамвайная и троллейбусная сети фактически уничтожены, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Никаких конкурсов на то, чтобы отдавать маршруты тому или иному перевозчику, не проводилось. Перевозчики работают в режиме жесткой экономии (хотя многие уверены, что скрывают свои сверхприбыли от налоговой, декларируя лишь меньшую часть)», — пишет паблик.

В Луганске, который временно неподконтролен Украине, уже не существует половины маршрутов, которые были в 2014-м. Жители отдалённых районов уже ощутили все прелести добираться домой попутками, и транспорта становится значительно меньше.

Напомним, что жители ОРЛО называют общественный транспорт «скотовозаками».