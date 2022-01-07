Скотовозки, которые давным-давно пора отправить под забор – жители Луганска об общественном транспорте

Одной из самых обсуждаемых тем в ОРЛО в последнее время является вопрос повышения стоимости проезда в транспорте в «ЛНР». При этом с приближением дня Х – 10 января, когда и поднимутся цены, все чаще случаются перебои с движением маршрутных автобусов. Перебои и в городах, и в междугороднем движении.

Жители поселка Белореченский мучаются с декабря прошлого года: из поселка перестал ходить автобус в Луганск и Лутугино. Раньше выручал проходящий маршрут Лутугино-Алчевск, но и на нем количество рейсов настолько ничтожно, что рассчитывать на него не приходится, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Скотовозки, которые давным-давно пора отправить под забор! Зашёл в маршрутку и молишься всем богам, лишь бы добраться домой! На ходу разваливается, дождь капает тебе на голову, сиденья сломаны, за какие такие шиши 20 рублей?» — вот что говорят о маршрутках жители Луганска:

«Но с 10 января все безропотно заплатят 20 рублей за проезд. А что поделаешь – ехать на работу, в больницу, по делам надо. А альтернативы нет, чем и пользуются перевозчики», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» считают, что ситуация в Казахстане может негативно повлиять на «республики».