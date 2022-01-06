В «ЛДНР» считают, что ситуация в Казахстане может негативно повлиять на «республики»

Ситуация в Казахстане развивается по самому из неприятных для «ЛДНР» сценарию. Так считают местные блогеры и паблики.

Если все так пойдет и дальше, то все, что происходит вокруг «республик», уйдет как минимум на второй, а то и на третий план, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Сейчас «весы качаются», в Москве, похоже, реально не могут решить, что именно делать, поскольку ситуация для неё действительно тяжелая. Посему пока, видимо, на всякий случай, в СМИ появилась целая «лавина текстов» о казахских националистах, ущемлении русскоязычных и даже убийствах именно на национальной почве. С учетом того, что эти данные часто невозможно проверить, то основная цель таких материалов — явно убедить население в наличии «казахофашистов»», — пишет паблик.

Источник отмечает, что с той ситуацией справятся однако в таком случае произойдет «распыление ресурсов», поскольку перед Россией станут два больших вопроса: «украинский» и «казахский», а также «малый», который также в любой момент может стать «большим», что, в связи с этим, требует неусыпного внимания – «белорусский». А места для «республик» не будет вообще.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» снова увидели «след» «Правого сектора»: в очередной раз испугались.