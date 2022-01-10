Наш город в принципе превратился в одну большую свалку – жители ОРДО

Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время в «ДНР» является проблема вывоза мусора. Эта тема — одна из топовых среди обращений к «мэрам» городов и поселков, она регулярно появляется и в соцсетях.

В одному из популярных телеграм каналов ОРДО жителей «ДНР» спросили, как у них ситуация с вывозом мусора, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители в основном больших городов «ДНР» пишут о том, что проблема все еще существует и мусор могут не вывозить неделями.

«Просто отвратительно. Горловка. Наш город в принципе превратился в одну большую свалку», — заявил житель Горловки.

«Если нельзя писать матом — то писать будет нечего. Луганск, кв. им. 50 лет Октября. Активно растущая гнилая помойка», — отметил житель Луганска.

«Макеевка вообще забыла как выглядит машина вывозящая мусор», — написал участник дискуссии.

Некоторые отмечают, что мусор все-таки вывозят, но не так регулярно, как ранее.

Ранее стало известно кому и почему отказывают в получении паспорта «ДНР».