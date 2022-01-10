Комаровский раскрыл секрет, как легко справиться с повышенным давлением

Одной из главных проблем украинцев старше 60 лет является повышенное давление. Такое заявление сделал доктор Евгений Комаровский.

Он отметил, что эта очень серьезная проблема и нужно знать, как с ней справиться. Комаровский рассказал, что у повышенного давления нет симптомов, головная боль – это не симптом повышенного давления, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Врач рассказал, что когда болит голова и немного повышенное давление не нужно раз за разом пить таблетки от высокого давления. Если сбивать все время небольшое давление, то это резко увеличивает риск ишемического инсульта.

Он отметил, что есть очень легкий способ справиться с проблемой.

«Что делать? Если у вас высокое давление, то вы должны лечь и полежать. И все. А утром нужно связаться с семейным врачом», — рассказал он.

Также Комаровский заявил, что украинцы не думают о своем здоровье, за которым нужно следить. Они не ходят на обследования ради профилактики, а идут к врачам, только тогда, когда что-то заболит.

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