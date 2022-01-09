Кого критически не хватает в «ДНР»: интересные данные из «республики»

Стали известны данные от «республиканского Центра занятости», по которым можно сделать вывод – каких специалистов больше всего не хватает в» ДНР», и какое количество вакансий есть.

Так острее всего ощущалась нехватка работников в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров – 3609 вакансий. С 1 января по ноябрь прошлого года в этой сфере было трудоустроено всего 1370 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Ненамного лучше ситуация и в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 2377 вакансий. Это при том, что с начала года в медицину было трудоустроено 1509 человек.

Недалеко ушла по нехватке кадров перерабатывающая промышленность, в которой необходимы 2262 рабочих (трудоустроено с января по ноябрь 1995 человек).

«Еще одна интересная цифра – среди лидеров по нехватке сотрудников в «ДНР» – деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания. Там нужно 2456 человек, и люди не особо стремятся на эту работу, ведь за год было трудоустроено всего 465 человек», — пишет паблик

Почти не нужны в «ДНР» финансисты, научные работники, айтишники — этих вакансий минимум.

Ранее мы сообщали, что «МЧС» «ДНР» обратился к жителям ОРДО с важным предупреждением.