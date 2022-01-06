В «ДНР» огромные долги по зарплатам: миллионы рублей

Несмотря на все заявления так называемых «властей» «ДНР» по поводу выплаты задолженностей на предприятиях «республики», все обещания остаются только пустыми словами.

По данным на начало ноября 2021 г. на предприятиях, коллектив которых более 150 человек, были проблемы с выплатой заработных плат, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Так сообщается, что на шахте «Комсомолец Донбасса» были должны работникам 36,4 млн рублей

На шахте им. Засядько – 75,2 млн рублей

ГП «Артемуголь» — 263,8 миллионов рублей

РП «Орджоникидзеуголь» 347,5 млн рублей

ПАО «Шахтоуправление Донбасс» — 195,4 млн

ГУП «Торезантрацит» — 288,2 млн рублей

ГУП ДНР «Макеевуголь» — 367,2 млн рублей – это антирекорд на ноябрь 2021 года.

В тоже время также долги, хоть и не такие большие, присутствуют и нана Докучаевском флюсо-доломитном, Харцызском трубном, Енакиевском коксохимпроме, на Донецком металлургическом заводе. На ГП «Стирол» долг по зарплате составлял 96,1 млн рублей.

Как видно из этих данных, больше всего страдают горняки.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» считают, что ситуация в Казахстане может негативно повлиять на «республики».