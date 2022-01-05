Ходить страшно, не то, что ездить – жители ОРЛО о ситуации на дорогах «ДНР»

После снегопадов и скачка температурных режимов в ОРДО ситуация в различных городах «ДНР» весьма тяжелая. Многие местные жители жалуются на работу представителей коммунальных служб.

Так жители Алчевска, который временно неподконтролен Украине, заявляют, что им трудно перемещаться по городу. При этом речь идет не только о транспортных средствах, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский Кейс.

«Ходить страшно, не то, что ездить», — так вкратце описывают ситуацию в Алчевске жители города.

Еще с осени на дорогах и во дворах города остались десятки не закопанных толком ям, оставшихся после ремонта теплосетей. Из-за того, что многие ямы не закопаны, идет колоссальная потеря теплоносителя. Батареи во многих домах еле теплые, а плату за услугу с горожан берут исправно.

В ямы, оставшиеся после ремонта теплосети, постоянно попадают грузовые и легковые автомобили. Люди винят не только тепловиков, которые не ликвидируют последствия своей деятельности – асфальт никто не восстанавливает.

«Жители Алчевска, спотыкаясь на очередном ухабе или подпрыгивая на колдобине, недобрым словом поминают «главу администрации» города Наталью Пяткову. Но вряд ли смена мэра значительно и быстро повлияет на инфраструктурный коллапс в Алчевске. Проблемы в ЖКХ и инфраструктуре настолько глубоки и системны, что от одного человека ситуация не зависит», — отмечает паблик.

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