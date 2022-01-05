В Макеевке вандалы уничтожили аллею новогодних украшений (ФОТО)

Ночью с третьего на четвертое января в Макеевке, которая временно неподконтрольная Украине, подверглась атаке вандалов аллея авторских новогодних ёлок и снеговиков.

Она была расположенная в районе Донецкого республиканского академического молодёжного театра, вдоль улицы Ленина и была местом отдыха местных жителей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Злоумышленники, личности которых пока не установлены, разрушили большую часть арт-объектов. Многие новогодние скульптуры не подлежат восстановлению. Да и особого смысла восстанавливать украшения нет, до конца праздников осталось меньше недели.









«В связи с этим возникает закономерный вопрос: где же наши доблестные «правоохранители»? Устали, пока ловили выпивших и нарушителей комендантского часа? Кстати, получается, что комендантский час неэффективен, а лишь является источником неудобств для населения и обогащения – для ППС? В общем, много вопросов, над которыми можно поразмыслить во время продолжающихся праздников», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что «власти» Донецка нашли «виновных» в большом количестве не вывезенного мусора в городе.