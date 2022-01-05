Боевики на Донбассе узнали о зарплатах контрактников ВСУ и сильно возмутились

Боевики на Донбассе узнали, сколько получают украинские военные, которые сейчас находятся на Донбассе и были возмущены такой информацией.

Так в тематических группах членов НВФ активно обсуждается информация о том, сколько получают в бригаде ВСУ, которая дислоцируется возле Ясиноватой. В среднем украинский контрактник получает в месяц от 30 тысяч до 35 тысяч гривен (от 81 550 до 95 150 рублей), пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Также боевиков шокировала информация о том, что кроме солидного денежного вознаграждения военнослужащих ВСУ бесплатно кормят и обеспечивают обмундированием. Сами члены НВФ в среднем получают в месяц 24 тысячи рублей плюс 2% боевых, это получается около 9000 гривен.

Жители ОРДО понимают, что денежное довольствие в так называемой «народной милиции ДНР» значительно уступает тому, что платят в Украине.

Боевикам также обещают разнообразные преимущества вроде стабильных увольнительных, месяца отпуска, бесплатного обучения в ВУЗах «ДНР», полного вещевого обеспечения, но в реальности многое приходится покупать самим. Поэтому у боевиков такой недобор.

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