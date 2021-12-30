В Луганске убивают электротранспорт: все ради наживы «частников»

Так называемые «власти» Луганска намерены окончательно уничтожить электротранспорт, курсирующий по городу и в пригороды. После «убийства» трамваев пришла очередь троллейбусов.

Упоминания о стоимости проезда в троллейбусе и размере оплаты перевозки багажа в нем исчезли из соответствующего постановления местного «правительства». Таким образом, идет сознательное уничтожение системы электрического транспорта в городе, который неподконтролен Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В то время, когда электротранспорт считается мировым трендом и активно развивается во всех цивилизованных городах, в ОРЛО действуют наоборот.

«ГП «Луганскэлектротранс» сейчас в глубоком упадке. Еще год назад было абсолютно очевидно, что предприятие доживает свой век. Проблема – долги перед поставщиками электроэнергии. О новых машинах речь давно не идет — нет даже минимальных возможностей для ремонта того, что осталось», — пишет паблик.

Источник добавляет, что посчитать, сколько троллейбусов осталось на улицах Луганска – очень сложно. Они ходят настолько редко, что нужно стоять на остановке весь день, чтобы собрать достоверную статистику.

«Почему так? Все просто – это бизнес, ничего личного. Самые выгодные маршруты перешли в руки «частников» — разумеется, с одобрения «власти», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что «власти» «ЛНР» преподнесли приятный сюрприз местным жителям в канун Нового года.