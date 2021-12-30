«Власти» «ЛНР» преподнесли приятный сюрприз местным жителям в канун Нового года: можно гулять

Новогоднюю ночь жителям так называемой «ЛНР» позволят провести в ресторанах и других развлекательных заведениях. Местные «власти» решили позволить работать местным заведениям общепита.

Так называемый «глава «ЛНР» Леонид Пасечник принял решение приостановил запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, чтобы местные жители встретили Новый год в приятной атмосфере, пишет Первая лента со ссылкой на паблики, подконтрольные «республике».

«С целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, постановляю приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов, на территории ОРЛО в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года», — сообщается в соответственном документе.

В тоже время этот «указ» не касается полностью всех ресторанов и кафе в «республике». Отмечается, что приостановление запрета не касается неподконтрольных Украине Кировска, Первомайска и Славяносербского района. Там рестораны и кафе должны будут закрыться в 22:00.

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