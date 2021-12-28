Общество

В ОРДО ограничен въезд в Макеевку: что произошло

Все из-за погодных условий в регионе

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 28 декабря, 2021
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Один из городов ОРДО Макеевка, которая временно неподконтрольная Украина, была сегодня, 28 декабря, засыпана снегом. Местные жители и гости города сталкиваются с проблемой перемещения по городу.

В связи с такими погодными условиями в ОРДО ограничен въезд в неподконтрольную Украине Макеевку для грузового транспорта, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Подконтрольные ОРДО паблики сообщают о том, что ограничения действуют для грузовых автомобилей, движущихся как со стороны Донецка, так и со стороны Харцызска.

Грузовые автомобили отправляются на парковку до улучшения погодных условий, на данный момент неизвестно, сколько времени они там будут оставаться.

«Призываем жителей и гостей Макеевки соблюдать осторожность на дорогах и приносим извинения за временные неудобства», — отметили местные «власти».

Ранее мы сообщали, что проблемы на дорогах не только в Макеевке. Местные жители в социальных сетях отмечают, что коммунальщиков практически нет и они не справляются со своим заданием.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 28 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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