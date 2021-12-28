Общество

Это просто амбец – жители ОРДО о ситуации в «республике»

Тяжелая ситуация на дорогах "ДНР".

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 28 декабря, 2021
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В ночь с 27 декабря на утро 28 декабря в «ДНР» наблюдается тяжелая погодная ситуация. Ветер, сильный снег и гололед привели к тому, что дороги превратились в тяжелое испытание для водителей.

Местные жители в социальных сетях отмечают, что коммунальщиков практически нет и они не справляются со своим заданием. На дорогах очень скользко, машин, посыпающих и чистящих, не видно. Водители отмечают, что дорога превратилась в стекло. Некоторые пишут, что творится просто жесть, сообщает Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«За всю историю войны, на дорогах такой амбец, мне кажется впервые! 2 года назад зима жестче была, и ледяной дождь шел и на утро дороги идеальные были, до асфальта вычищены!» – вспоминает местный житель.

«На дорогах полная .па, и самое печальное, в случае чего, виновен водитель, а не ДРСУ с их нормами по коэффициенту сцепления», — отмечает житель ОРДО.

Местные жители отмечают, что уже сами зафиксировали несколько ДТП дорогой на работу и призывают быть внимательными.

Ранее мы сообщали, что часть Донецка сегодня останется без света.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 28 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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