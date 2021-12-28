Погода на новый год в Украине – синоптик рассказала, чего ожидать

Началась последняя рабочая неделя, а это значит, что к Новому году остались считаные дни. Несмотря на то, что сейчас в Украине весьма зимняя погода, к первому января она изменится.

Перед Новым годом в Украине ослабнут морозы. В большинстве областей будет оттепель, а температура воздуха поднимется до нуля градусов и даже до «плюсов». Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко, пишет Первая Лента со ссылкой на meteoprog.

Она также рассказала, что ближе к Новому году в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. Ожидается мокрый снег и дождь.

«31 декабря и 1 января в большинстве областей Украины ожидается температура воздуха в пределах 0…5 градусов тепла. Будет выпадать дождь, местами с мокрым снегом», — рассказала она.

Также она рассказала, что с сегодняшнего дня в Украине предвидится выпадение большого количества снега из-за вторжения южного циклона.

Ранее синоптик назвал точную дату, когда в Украину придут морозы до минус 20 градусов.