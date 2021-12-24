В «ДНР» сравнили Украину и ИГИЛ — один почерк

Так называемые «представители» «ДНР» снова отметились странными заявления в адрес Украины. Это произошло во время визита «делегации» «республики» в Сирию.

Так представитель делегации «ДНР» Алексей Муратов сравнил украинцев с ИГИЛ – террористической организацией. Интересно, что весь мир считает, наоборот именно НАФ на Донбассе более похожими на ИГИЛ, но к странным заявлениям со стороны «ДНР» уже все привыкли, пишет Первая Лента.

«У террористов один почерк: будь то игиловцы, или украинские радикалы – они намеренно разрушают и оскверняют святыни, объекты социально-культурной значимости. Это в очередной раз подтверждает, что у бандитов нет ни национальности, ни вероисповедания. Как и жители Сирии, донбассовцы стали очевидцами зверств террористов, разрушения ими храмов и мечетей», — цитирует Муратова одно из местных пропагандистских СМИ.

Интересно, что вместе с «представителями» «ДНР» в Сирии также побывали и представители Российской Федерации.

Муратов добавил, что якобы этот визит имеет очень большое значение для местных жителей.

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