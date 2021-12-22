В профильном министерстве рассказали, отключат ли украинцам тепло на праздники

В последнее время различные источники и СМИ начали распространять информацию о том, что в новогодние и рождественские праздники украинцы могут остаться без света и тепла.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию о том , что отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники будут возможны из-за нехватки газа. Во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область) он рассказал, что это всего лишь слухи и украинцы проведут ближайшие праздники в тепле, а отключений не произойдет, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Я попросил чтобы предоставили цифры. НАК «Нафтогаз» уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго – прим.ред) и объемы будут те, которые нужны. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме» -, сказал Галущенко.

Ранее один из источник сообщали, что в Украине на новогодние праздники возможны массовые отключения света.