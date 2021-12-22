Общество

В профильном министерстве рассказали, отключат ли украинцам тепло на праздники

Появились слухи, что могут быть массовые отключения

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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В последнее время различные источники и СМИ начали распространять информацию о том, что в новогодние и рождественские праздники украинцы могут остаться без света и тепла.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию о том , что отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники будут возможны из-за нехватки газа. Во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область) он рассказал, что это  всего лишь слухи и украинцы проведут ближайшие праздники в тепле, а отключений не произойдет, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Я попросил чтобы предоставили цифры. НАК «Нафтогаз» уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго – прим.ред) и объемы будут те, которые нужны. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме» -, сказал Галущенко.

Ранее один из источник сообщали, что в Украине на новогодние праздники возможны массовые отключения света.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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