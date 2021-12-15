В «ЛНР» рассказали о важном прорыве «республики»: как изменится жизнь местных жителей

Так называемые «власти» ОРЛО сообщили о важном прорыве в жизни «республики». Речь идет о медицине и ее развитие.

Так называемая «глава минздрава «ЛНР» Наталья Пащенко рассказала, что «республика» сделал важный шаг в этом направлении. Она рассказала, что ждет местных жителей в связи с этой новостью, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Как результат развития системы здравоохранения нашей „республики“, мы ожидаем не просто улучшения качества медицинской помощи населению, но и улучшения качества его жизни», — заявила «чиновник».

Она похвасталась, что уже установлены 2 аппарата МРТ, 24 рентген аппарата, а еще 13 якобы скоро поступят в больницы. Также будут установлено 21 флюорографическое оборудование и 36 ультразвуковых сканеров. Однако она не рассказала, кто будет на них работать, ведь специалистов в «республике» уже давно не хватает.

Пащенко также сообщила, что будет сокращен ресурс для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Из-за нехватки врачей в «республике» также намерены сделать ставку на телемедицину, якобы такая практика весьма успешна в России.

Ранее мы сообщали, что в «Фениксе» обвинили жителей ОРДО в плохом качестве мобильной связи.