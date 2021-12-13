Этого хотели дончане – по улицах Донецка уже ходят козы (ВИДЕО)

То, что Донецк, который временно неподконтролен Украине, превращается с города миллионика в обычный город, а скорее даже маленький городок отмечает местные жители уже длительное время. Когда-то процветающий город становится все более разрушенным.

Так на данях местные жители зафиксировали небывалое для такого масштаба города явление. По городу на улице Артема, это вовсе и не окраина Донецка, просто себе гуляли козы, пишет Первая Лента со ссылкой на блогера Злобынй укр.

«Донецк на улице Артема ходят козы город скоро будет похож на скрепоноск», подписал видео блогер.

В комментариях под видео подписчики только посмеялись над такими новостями.

«Страшное. Цветущий город-миллионник в прошлом. Этого хотели дончане, чтобы стало лучше жить. Получили…» – лаконично написала под новость участница дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в Донецке появились новые «защитники» города, появились даже первые фотографии.