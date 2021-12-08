Общество

В «ДНР» похвастались странными достижениями: ждут прогресса

Речь о патентах

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
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Так называемые «власти» «ДНР» часто хвастаются весьма странными достижениями. Так произошло и на этот раз.

Так «интересной» статистикой поделился так называемый «государственный комитет по науке и технологиям». Там сообщили, что около 200 научных разработок ожидают так называемой «государственной регистрации в «ДНР», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«По данным опроса научных учреждений, в настоящее время существует потребность в государственной регистрации и правовой охране порядка 200 результатов интеллектуальной деятельности, среди которых преобладают изобретения, полезные модели и промышленные образцы», — отметил комитет.

Это очередная странная информация от «ДНР». В подконтрольной Украине фактически каждый день регистрируют различные разработки и интеллектуальную собственность. Как и во всем мире, многое даже не доходит до разработки прототипов, не то, что до массового использования. Но в «ДНР» решили опубликовать такую странную статистику, ведь реальных «побед» у «республики» не так и много.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ждут «важных» гостей из России, стало известно, какие вопросы будут решать.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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