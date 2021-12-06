Общество

В «ДНР» закрывают самое стабильное предприятие в «республике»

Речь о шахте Скочинского

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
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В Донецке, который временно неподконтролен Украине, доживает последние дни шахта имени Скочинского. При этом, еще в прошлом месяце местные пропагандисты называли ее «самой стабильной в «ДНР»», якобы там платили самые стабильные и высокие зарплаты в «республике» – до 50 тысяч рублей.

Тогда сообщалось, что на Скочинского даже массово переходили шахтеры с Засядько, которая в силу ряда причин перестала нормально функционировать, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Рабочие предприятия утверждают, что шахта в плачевном состоянии. От энергоснабжения отключены минимум два цеха. Свет отключили из-за неуплаты ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», в состав которой входит шахта.

«Мы работаем в неотапливаемых холоднющих помещениях. Поэтому здесь возникают риторические вопросы: «Как может производственный цех выполнять свои обязанности без электричества?», «Что такое — шахту оставить без леса?». Уже более порядка 150 работников находятся на больничном, многие сильно болеют», — пишут шахтеры.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» вводят обязательную вакцинацию от коронавируса.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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