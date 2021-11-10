Цены на сигареты в Украине взлетят: стала известна новая цена

Уже в ближайшее время в Украине существенно повысят цены на сигареты. Минимальная стоимость пачки сигарет достигнет минимум 50 гривен.

Все из-за подписанных ранее обязательств Украиной перед Европейским Союзом. На данный момент минимальный акциз на сигареты в Европейском Союзе составляет минимум 90 евро. Именно у этой отметке постепенно Украина должна двигаться, пишет Первая Лента со ссылкой на Обозреватель.

Благодаря этому в Европейском Союзе могут получить выгоду, так как может снизиться уровень контрабанды сигарет, которые нелегально ввозят из Украины.

В Еврособз сигареты нелегально отправляют через точки беспошлинной торговли в аэропортах и пунктах пропуска на границе. Там сигареты оформляют на ничего не подозревающих пассажиров, затем продавая внутри страны.

Так как акциз при вывозе их из страны не платится, сигареты продают дешевле, а продавцы зарабатывают на этом большие деньги.

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